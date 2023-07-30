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Бывший директор сельской школы Мешали: армяне, включая Хачатряна, сожгли моего ученика

Бывший директор сельской школы Мешали: армяне, включая Хачатряна, сожгли моего ученика Армянские боевики, среди которых был и Вагиф Хачатрян, сожгли моего ученика прямо в здании школы.
Карабах
30 июля 2023 г. 19:30
Бывший директор сельской школы Мешали: армяне, включая Хачатряна, сожгли моего ученика

Армянские боевики, среди которых был и Вагиф Хачатрян, сожгли моего ученика прямо в здании школы.

Об этом в беседе с корреспондентом западного бюро Report сказал бывший директор сельской школы Мешали Алыш Алышов.

По его словам, даже до этих событий армяне неоднократно проявляли неприязнь к жителям села.

"После начала войны армяне регулярно подвергали село обстрелу. Однажды во время урока они ударили по школе ракетами, были пострадавшие. Здание школы серьезно пострадало", - отметил А.Алышов.

Он подчеркнул, что утром 23 декабря 1991 года армянские солдаты атаковали село, обстреляв его с трех направлений. А.Алышов, который в то время был директором школы и заместителем командира отряда самообороны, поделился воспоминаниями о тех трагических событиях.

"У нас было всего 11 учебных автоматов и несколько охотничьих ружей. Вместе с нами отбивались 10 солдат, пришедших защищать деревню. Армяне безостановочно обстреливали село и с особой жестокостью убивали наших ни в чем не повинных мирных жителей. Они устроили резню стариков, женщин и детей. В здании школы был сожжен один из моих учеников, 14-летний Аллахвердиев Видади Мусул оглы, который учился в 7-м классе. Его отец руками собрал прах сына и предал земле на кладбище в Лачыне. Одним из лидеров армянской вооруженной группировки был Вагиф Хачатрян. Он был и убийцей, и грабителем. Он врывался в дома убитых жителей и присваивал деньги, драгоценности и другие предметы обихода. Тогда он взял с собой в заложники одного из жителей деревни. Позже мы узнали, что молодой человек по имени Барат сумел спастись, выбросившись из автомобиля", - добавил Алыш Алышов.

Он также сказал, что испытал чувство гордости, когда узнал о задержании Хачатряна.

"Слава Всевышнему, что преступник задержан и понесет наказание согласно законодательству. Желаю, чтобы и другие преступники были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время Алыш Алышов проживает в поселке Мешали Геранбойского района.

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Версия на азербайджанском языке Meşəli kənd məktəbinin keçmiş direktoru: "Vaqif Xaçatryanın da olduğu silahlı dəstə şagirdimi yandırıb"

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