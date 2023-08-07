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Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в Забух

Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в Забух В село Забух Лачынского района в ближайшие дни будут переселены 20 семей.
Карабах
7 августа 2023 г. 15:46
Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в Забух

В село Забух Лачынского района в ближайшие дни будут переселены 20 семей.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

7 августа Госкомитет провел жеребьевку среди семей, которые на первом этапе будут переселены в село Забух Лачынского района. В мероприятии приняли участие представители спецпредставительства президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, а также Исполнительной власти Лачынского района.

В жеребьевке приняли участие 20 семей (88 человек). 4 семьи обеспечены двухкомнатными, 4 - трехкомнатными, 8 - четырехкомнатными, 4 - пятикомнатными квартирами. До этого эти семьи проживали в местах временного поселения в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных территориях условия и заботу о них.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeçmiş məcburi köçkünlərin Zabuxa qayıdışı başlayır, yaxın günlərdə 20 ailə köçürüləcək

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