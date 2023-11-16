Бывшая вынужденная переселенка из Забуха: Сегодня сбывается наша долгожданная мечта

Нас переполняет чувство радости, сегодня сбывается наша долгожданная мечта.

Нас переполняет чувство радости, сегодня сбывается наша долгожданная мечта.

Как передает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Зарбаб Гулиева, возвращающаяся в родное село Забух Лачынского района.

Она выразила благодарность главе государства за созданные условия.

"Не могу словами передать чувство благодарности нашим героям, усилиями которых были освобождены наши земли. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, которые пали за возвращение наших земель. Сегодня мы, жители Забуха с большим воодушевлением возвращаемся в родное село. Мы жили в тоске по своему очагу на протяжении более 30 лет. Слава Всевышнему, сегодня сбывается наша долгожданная мечта", - сказала З.Гулиева.

Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в село Забух выехал очередной миграционный караван.