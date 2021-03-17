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Бюльбюль оглы: И заказчики, и исполнители Ходжалы известны

Бюльбюль оглы: И заказчики, и исполнители Ходжалы известны "Виновных (в Ходжалинской трагедии) искать не надо. И заказчики, и исполнители вышеперечисленных преступлений известны, а некоторые из них с невероятным цинизмом еще и описывают свои «геройства» в книгах, мемуарах и интервью. К сожалению, их действиям до
Карабах
17 марта 2021 г. 08:47
Бюльбюль оглы: И заказчики, и исполнители Ходжалы известны

"Виновных (в Ходжалинской трагедии) искать не надо. И заказчики, и исполнители вышеперечисленных преступлений известны, а некоторые из них с невероятным цинизмом еще и описывают свои «геройства» в книгах, мемуарах и интервью. К сожалению, их действиям до сих пор не дана правовая оценка".

Как передает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью российской «Независимой газете».

«Хочу подчеркнуть, что Ходжалы – самая кровавая, самая масштабная, но далеко не единственная трагедия, произошедшая за годы первой карабахской войны. Аскеран, Кафан, Гюмри, Зенгибасар, Гукарк, Гарадаглы, Агдабан, Ходжалы – за каждым из этих названий десятки и сотни невинно убиенных мирных жителей…

Главным принципом уголовной ответственности считается принцип неотвратимости наказания. Именно этот принцип является залогом того, что в будущем такие преступления нигде не повторятся. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы весь мир узнал и осудил чудовищные преступления против человечности, совершенные на нашей земле во время карабахского конфликта. Думаю, что это важно не только для нас, но и для всех стран мира, дабы исключить возможность повторения таких событий где бы то ни было», - заявил посол.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri: “Xocalının həm sifarişçiləri, həm də icraçıları məlumdur”

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