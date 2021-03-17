Бюльбюль оглы: И заказчики, и исполнители Ходжалы известны

Как передает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России
«Хочу подчеркнуть, что Ходжалы – самая кровавая, самая масштабная, но далеко не единственная трагедия, произошедшая за годы первой карабахской войны. Аскеран, Кафан, Гюмри, Зенгибасар, Гукарк, Гарадаглы, Агдабан, Ходжалы – за каждым из этих названий десятки и сотни невинно убиенных мирных жителей…
Главным принципом уголовной ответственности считается принцип неотвратимости наказания. Именно этот принцип является залогом того, что в будущем такие преступления нигде не повторятся. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы весь мир узнал и осудил чудовищные преступления против человечности, совершенные на нашей земле во время карабахского конфликта. Думаю, что это важно не только для нас, но и для всех стран мира, дабы исключить возможность повторения таких событий где бы то ни было», - заявил посол.