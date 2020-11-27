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Бундестаг Германии приветствовал прекращение военных действий в Карабахе

Бундестаг Германии приветствовал прекращение военных действий в Карабахе "Германия должна внести свой вклад в укрепление безопасности и мира на Южном Кавказе"
Карабах
27 ноября 2020 г. 17:15
Бундестаг Германии приветствовал прекращение военных действий в Карабахе

В документе, принятом Бундестагом Германии в связи с поддержанием устойчивого мира в Карабахе, говорится, что Бундестаг приветствует прекращение военных операций с 10 ноября 2020 года после эскалации конфликта.

Как сообщает Report, документ был подготовлен по предложению фракций CDU/CSU (Христианско-демократический/Христианско-социальный союз) и SPD (социал-демократы).

Выражая сожаление по поводу гибели людей с обеих сторон, Бундестаг отмечает, что прекращение огня позволило довести необходимую гуманитарную помощь до региона и вернуться сторонам за стол переговоров. Сообщается, что Германия поддержала Международный Комитет Красного Креста, выделив ему 2 миллиона евро для оказания необходимой гуманитарной помощи. В то же время, подчеркивается, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе, ОБСЕ и ООН должна быть готова взять на себя еще большие обязательства по устойчивому миру между Арменией и Азербайджаном. Стабильность европейского соседства в отношении сотрудничества в политической, экономической и других сферах представляет интерес и для Германия. В этой связи Германия должна внести свой вклад в укрепление безопасности и мира на Южном Кавказе. Отмечается, что возвращение на родину, восстановление разрушенных домов и возможность мирного сосуществования являются большим успехом для людей.

Кроме того, Бундестаг Германии выражает обеспокоенность политической нестабильностью в Армении, подчеркивая важность решения внутриполитического кризиса конституционным путем, в рамках демократических институтов. В документе также отмечается важность участия Европейского Союза в предстоящей работе.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Bundestaqı Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayıb

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