Будут утверждены границы Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"

Будут установлены и утверждены границы и охранная зона Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".
Как передает Report, об этом говорится в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжении и создании Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".
Согласно распоряжению, Кабинету Министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок поручено:
2.1. установить и утвердить границы и охранную зону Заповедника;
2.2. установить специальный режим территории Заповедника и проинформировать президента Азербайджанской Республики;
2.3. принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению Заповедника;
2.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.