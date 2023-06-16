Будут утверждены границы Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"

Будут установлены и утверждены границы и охранная зона Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".

Будут установлены и утверждены границы и охранная зона Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".

Как передает Report, об этом говорится в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжении и создании Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".

Согласно распоряжению, Кабинету Министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок поручено:

2.1. установить и утвердить границы и охранную зону Заповедника;

2.2. установить специальный режим территории Заповедника и проинформировать президента Азербайджанской Республики;

2.3. принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению Заповедника;

2.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.