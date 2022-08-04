Будет запрещена любая деятельность, угрожающая природному ландшафту Шуши

Никакая деятельность, угрожающая природному ландшафту охраняемой зоны Государственного заповедника города Шуша, не будет разрешена.

Никакая деятельность, угрожающая природному ландшафту охраняемой зоны Государственного заповедника города Шуша, не будет разрешена.

Как сообщает Report, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Режим охраны охранной зоны Государственного заповедника города Шуша".

В постановлении также отмечается, что если движение транспортных средств по дорогам, проходящим через охраняемую зону, представляет опасность для памятников, Управление государственного заповедника города Шуша может ввести ограничение или запретить использование транспортных средств на этих дорогах.