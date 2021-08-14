Будет разработан герб города Агдам

Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, распространило объявление о разработке герба города Агдам, сообщает Report.

Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, распространило объявление о разработке герба города Агдам, сообщает Report.

Отмечается, что разработка герба города Агдам имеет очень важное значение в рамках мер, предпринимаемых с целью обеспечения осуществления восстановительных и реконструкционных работ в освобожденной от оккупации части Агдамского района. С учетом этого, специальное представительство президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, призывает граждан и азербайджанцев мира поддержать их в этом деле.

Все желающие могут представить предложения по проекту герба города Агдам до 15 сентября 2021 года, отправив их на адрес электронной почты [email protected] .

Требования, связанные с разработкой герба:

1. При разработке герба должны быть указаны принадлежность Агдама к Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Азербайджана, историческое прошлое города и района, ближайшие (современные) исторические события, культурные особенности, а также соблюдаться требования геральдики.

2. Предложения следует отправить не позднее 15 сентября 2021 года на адрес электронной почты [email protected] .

3. Эскиз должен быть отправлен в соответствии со следующими требованиями:

a. Эскиз должен быть включен в файл Microsoft Word (.docx или .doc);

b. Все элементы герба - общая форма, знаки и символы, цвета должны быть описаны и объяснены в письменной форме в Microsoft Word (.docx или .doc);

c. Имя, фамилия и контактный номер автора эскиза должны быть указаны в файле Microsoft Word (.docx или .doc);

4. В теме письма следует указать "Эскиз герба Агдама".