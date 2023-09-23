Брошенная боевая позиция вблизи н.п. Гаракенд Ходжавендского района

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры брошенной боевой позиции вблизи населенного пункта Гаракенд Ходжавендского района.
Брошенная боевая позиция вблизи н.п. Гаракенд Ходжавендского районаБрошенная боевая позиция вблизи н.п. Гаракенд Ходжавендского района Министерство обороны Азербайджана распространило кадры брошенной боевой позиции вблизи населенного пункта Гаракенд Ходжавендского района.
Карабах
23 сентября 2023 г. 08:47
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Версия на английском языке ФотоAbandoned combat position near Garakand settlement of Khojavand
Версия на азербайджанском языке ФотоXocavəndin Qarakənd yaşayış məntəqəsi yaxınlığında tərk edilmiş döyüş mövqeyi aşkarlanıb