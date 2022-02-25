Британский юрист: Важно наказать виновных в Ходжалинской трагедии

Важно не допустить повторения Ходжалинской трагедии, и чтобы все виновные были наказаны.

Важно не допустить повторения Ходжалинской трагедии, и чтобы все виновные были наказаны.

Как сообщает Report, об этом заявил британский юрист Малкольм Шоу (Malcolm Shaw) в ходе выступления в видео-формате на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

По его словам, произошедшее 26 февраля 1992 года в Ходжалы является военным преступлением.

"То, что произошло в Ходжалы, является очень большим нарушением Арменией норм международного права", - заявил М. Шоу.

Он напомнил, что в ту ночь были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, сотни людей пропали без вести.

"Трагедия может быть названа резней, которая действительно была нарушением всех международных норм", отметил британский юрист.

По его словам, очень важно, чтобы подобное больше не происходило, и все виновные в этих преступлениях были наказаны.