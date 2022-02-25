О нас
Аудио новости

Британский юрист: Важно наказать виновных в Ходжалинской трагедии

Британский юрист: Важно наказать виновных в Ходжалинской трагедии Важно не допустить повторения Ходжалинской трагедии, и чтобы все виновные были наказаны.
Карабах
25 февраля 2022 г. 12:36
Британский юрист: Важно наказать виновных в Ходжалинской трагедии

Важно не допустить повторения Ходжалинской трагедии, и чтобы все виновные были наказаны.

Как сообщает Report, об этом заявил британский юрист Малкольм Шоу (Malcolm Shaw) в ходе выступления в видео-формате на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

По его словам, произошедшее 26 февраля 1992 года в Ходжалы является военным преступлением.

"То, что произошло в Ходжалы, является очень большим нарушением Арменией норм международного права", - заявил М. Шоу.

Он напомнил, что в ту ночь были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, сотни людей пропали без вести.

"Трагедия может быть названа резней, которая действительно была нарушением всех международных норм", отметил британский юрист.

По его словам, очень важно, чтобы подобное больше не происходило, и все виновные в этих преступлениях были наказаны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı hüquqşünas: “Xocalı faciəsinin günahkarlarını cəzalandırmaq vacibdir”
Версия на английском языке British lawyer: Important to punish perpetrators of Khojaly tragedy

Другие новости из категории

В Азербайджан из Турции прибыла бригада врачей для обследования ветеранов войны
ФотоВ Азербайджан из Турции прибыла бригада врачей для обследования ветеранов войны
25 февраля 2022 г. 12:25
Байрамов: Армения продолжает игнорировать свои обязательства
Байрамов: Армения продолжает игнорировать свои обязательства
25 февраля 2022 г. 12:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией
25 февраля 2022 г. 12:01
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
Помощник президента: В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение азербайджанских пленных
ФотоПомощник президента: В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение азербайджанских пленных
25 февраля 2022 г. 01:20
В ОИС почтили память жертв трагедии в Ходжалы
В ОИС почтили память жертв трагедии в Ходжалы
24 февраля 2022 г. 15:58
Александр Аграновский: Память жертв Ходжалы традиционно почтут в Президентском лесу в Иерусалиме
ФотоАлександр Аграновский: Память жертв Ходжалы традиционно почтут в Президентском лесу в Иерусалиме
24 февраля 2022 г. 15:44
Российский эксперт: Ходжалинский геноцид невозможно простить и забыть
Российский эксперт: Ходжалинский геноцид невозможно простить и забыть
24 февраля 2022 г. 15:09
Президент: В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу
Президент: В Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу
24 февраля 2022 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi