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Британский путешественник: События в Карабахе недостаточно освещены на Западе

Британский путешественник: События в Карабахе недостаточно освещены на Западе На Западе недостаточно освещают события, произошедшие в Карабахском регионе.
Карабах
26 октября 2024 г. 12:06
Британский путешественник: События в Карабахе недостаточно освещены на Западе

На Западе недостаточно освещают события, произошедшие в Карабахском регионе.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам сказал путешественник из Англии Доминик Хикки (Dominic Hickie).

"Нам важно своими глазами увидеть то, что здесь происходит, потому что до этого мы получали очень мало информации о происходящем", - сказал он.

Путешественник отметил, что потрясен темпом восстановительных работ, которые проводятся на освобожденных территориях.

"Я бы с удовольствием вернулся сюда в будущем. Очевидно, что уже в ближайшие несколько лет мы сможем увидеть больше туристов и больше интереса к этой области", - подытожил он.

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Версия на английском языке British traveller: Karabakh events insufficiently covered in West
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı səyyah: Qarabağ hadisələri Qərbdə kifayət qədər işıqlandırılmır

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