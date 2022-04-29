Британский профессор: Меня впечатлило, как восстанавливается Шуша

Темп восстановления города Шуша и других освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Темп восстановления города Шуша и других освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Как сообщает Report, об этом заявил профессор Сент Эндрюсского университета, участник международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" Фредерик Фоун.

Британский профессор поделился своими впечатлениями от поездки в город Шуша, где 28 апреля прошел первый день этой конференции: "Это важный момент в истории и для региона Южного Кавказа. Меня очень впечатлила Шуша. Мы видели, как все отстраивается, мы видели будущий план городов. Также меня впечатлили инновации и технологии, которые используются при восстановлении".

Фредерик Фоун также подчеркнул, что в ходе поездки они много узнали о процессе разминирования на освобожденных территориях Азербайджана: "В этом плане необходимо международное сотрудничество, это очень чувствительный вопрос для людей".

Профессор Сент Эндрюсского университета заявил, что впечатлен сегодняшним выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с участниками конференции: "Это была очень важная сессия, президент раскрыл все четко и ясно, не только по ситуации на Южном Кавказе, но и касательно отношений со странами-соседями и с другими странами мира".