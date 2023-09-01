Британский политолог: Агрессивные действия ВС Армении являются неприемлемыми

Артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении является абсолютно неприемлемым

Артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении является абсолютно неприемлемым.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

"Данный шаг свидетельствует об абсолютном отчаянии армянской стороны, независимо от того, действуют ли они по приказу Никола Пашиняна или нет. Армянская сторона стремится затянуть мирный процесс до бесконечности или полностью прекратить его. Очевидно, что Армения не действует в одиночку. Она всегда пользуется поддержкой России, у которой стремительно ослабевает влияние на Южном Кавказе", - считает политолог.

Он также призвал мировое сообщество оказать давление на Ереван: "От имени Великобритании и всех тех, кто верит в права человека, я осуждаю эти агрессивные действия и призываю международное сообщество и СМИ добиваться правды и оказать давление на Армению".

Напомним, что с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергают обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. В результате армянской провокации трое азербайджанских военнослужащих получили ранения.