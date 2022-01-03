Эксперт: В 2021 году на Южном Кавказе появилась прекрасная возможность для долгосрочного мира

"2021 год можно считать успешным годом для решения проблемы, которая давно была на Южном Кавказе болезненной с геополитической точки зрения".

"2021 год можно считать успешным годом для решения проблемы, которая давно была на Южном Кавказе болезненной с геополитической точки зрения".

Об этом европейскому бюро Report заявил профессор Бирмингемского университета Великобритании, эксперт по международной безопасности Стефан Вулфф.

Он отметил, что в 2021 году между Азербайджаном и Арменией впервые после распада Советского Союза появилась прекрасная возможность для закладки основы долгосрочного мира:

"Полагаю, что страны добьются этого, проявив сильную волю против давления третьих сторон. На основе этого мира Южный Кавказ превратится в новый и стратегический коммуникационным мировой центр, что станет исторической возможностью и для Армении. Считаю, что и в 2022 году стороны смогут продуктивно воспользоваться возможностями, созданными в прошлом году",- подчеркнул он.

Эксперт отметил, что восстановление территориальной целостности Азербайджана было требованием международных норм и не должно вызывать каких-либо реваншистских реакций.