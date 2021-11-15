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Британский эксперт: Открытие коммуникаций на Кавказе - основа безопасности в регионе

Британский эксперт: Открытие коммуникаций на Кавказе - основа безопасности в регионе На Южном Кавказе созданы благоприятные условия для долгосрочной безопасности. Это первая подобная возможность после распада советской империи в глобальном аспекте.
Карабах
15 ноября 2021 г. 14:22
Британский эксперт: Открытие коммуникаций на Кавказе - основа безопасности в регионе

На Южном Кавказе созданы благоприятные условия для долгосрочной безопасности. Это первая подобная возможность после распада советской империи в глобальном аспекте.

Об этом Европейскому бюро Report заявил профессор Бирмингемского университета, эксперт по международной безопасности Стефан Вулф.

По его словам, обе стороны - и Азербайджан, и Армения должны использовать возможности, представившиеся после Второй Карабахской войны, сделав правильные выводы:

"Армения долгие годы находилась в экономической и коммуникационной блокаде из-за продолжающегося нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, есть договоренность между сторонами об окончании военных действий. Разумеется, у России, выступающей в этом вопросе миротворцем, свои интересы. Мы видим горькие последствия этих интересов в Донбассе и Абхазии до сих пор. Считаю, что в нынешних условиях на Южном Кавказе должны учитываться интересы народов Азербайджана и Армении, а не третьей стороны. Это касается открытия коммуникаций в регионе, предусмотренного итоговым мирным договором. Поэтому сторонам следует проявлять больше воли и решимости", - добавил эксперт.

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Версия на английском языке British expert says opening of communication lines in Caucasus will create basis for security in region 
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı ekspert: "Qafqazda kommunikasiya xətlərinin açılması bölgədəki təhlükəsizliyə təminat üçün əsas yaradacaq"

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