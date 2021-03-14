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Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе

Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе Британский военный эксперт Александр Стронелл проанализировал причины, по которым Азербайджан выиграл войну в Карабахе
Карабах
14 марта 2021 г. 19:31
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе

Британский военный эксперт Александр Стронелл проанализировал причины, по которым Азербайджан выиграл войну в Карабахе.

Report публикует данную статью:

"44-дневная война между Арменией и Азербайджаном, начавшаяся в конце сентября 2020 года, вызвала бурную дискуссию в аналитических центрах, военных академиях, специализированных журналах и прессе по всему миру. На Западе и за его пределами окончательная победа Азербайджана над силами Армении в основном объясняется двумя факторами: технологиями беспилотных летательных аппаратов и поддержкой Турции. Правительства и военные по всему миру с интересом отметили, как технология БПЛА, развернутая небольшой региональной державой, изменила длившееся почти 30 лет статус-кво. Дипломаты и журналисты также отметили растущую готовность Турции оказывать влияние на ближние страны.

Неудивительно, что ряд официальных, полуофициальных и неофициальных российских изданий опубликовали свои собственные взгляды на исход войны, которая произошла на территории, которую Россия считает своим собственным задним двором. Тем не менее, в данных публикациях было дано более детальное объяснение победы Азербайджана, во избежание чрезмерного акцента на беспилотники и помощь Турции.

Урок первый: качество войск на поле боя все еще имеет значение

Вероятно, наиболее глубоким отходом российских СМИ от уроков Запада была их всесторонняя готовность подтвердить более традиционный подход: технологии по-прежнему уступают качеству войск на поле боя.

В статье, опубликованной в декабре 2020 года в российской армейской газете Army Standard, ясно подчеркивается этот момент. Автор использует статистику потерь, чтобы пролить свет на качество развернутых войск: хотя с обеих сторон большинство погибших были военнослужащими в возрасте от 17 до 19 лет, Азербайджан понес больше потерь среди более возрастных групп. 30% погибших со стороны Азербайджана военнослужащих были в возрасте от 25 до 27 лет - вероятно, солдаты с 3–5-летним стажем - что указывает на то, Баку развернул более профессиональную армию, имеющая недавний опыт боевых действий.

Напротив, армянская оборона характеризуется как "старая и молодая": молодые призывники и добровольцы во главе с более старшими офицерами, прошедшими советскую подготовку, следовали устаревшей тактике советской эпохи: в частности, они не обладают знаниями или опытом в боевых действиях, которые характеризуются интенсивным использованием БПЛА. В связи с этим автор не может не упомянуть вялый вклад Армении в сирийскую операцию России - по его мнению, это была упущенная возможность для армянских сил получить ценный опыт на современных полях сражений.

Подобные настроения находят отражение в явно неофициальных публикациях, в том числе в популярном журнале "Военное обозрение", в котором ставится под сомнение компетентность рядового состава армянских войск. В статье, опубликованной вскоре после капитуляции Армении, сравниваются упорядоченные и хладнокровные азербайджанские силы "немецкого типа" с некомпетентными и дезорганизованными армянами.

Вывод очевиден: хотя технологии изменили поле битвы, компетентный рядовой состав останется центральным фактором, определяющим исход будущих войн.

Урок второй: изменился характер всего поля боя

Не менее глубокой была готовность России признать, что Нагорный Карабах подал пример для войн в целом, а не только для воздушных боев. Согласно Army Standard, конфликт был "встречей" советского и современного подходов к ведению боевых действий, служа "подтверждением того факта, что тактика войны эпохи противостояния США и СССР ушла в прошлое".

В качестве примера автор подчеркивает неудавшуюся оборону Арменией так называемой "линии Баграмяна" - серии укреплений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, созданных во время Первой Нагорно-Карабахской войны на средства армянской диаспоры. Армения вступила в войну, надеясь защитить те же позиции, которые, по сведениям, практически не изменились с 1990-х годов. На деле же азербайджанские беспилотники и артиллерия быстро заняли заранее обозначенные оборонительные позиции и в скором времени выявили армянские средства ПВО для уничтожения.

К аналогичным выводам приходит обозреватель "Валдайского клуба", политолог Александр Храмчихин в декабрьской статье в "Военно-промышленном курьере". Как пишет автор, победа Армении в Первой карабахской войне (1988–1994 гг.) может быть объяснена тем фактом, что "на порядок" больше армянских офицеров прошли подготовку в Советской Армии и получили реальный боевой опыт в Афганистане, что позволило Армении добиться победы, несмотря на сопоставимые численные и технические преимущества Азербайджана. С тех пор, отмечает Храмчихин, армяне "весело почивали на лаврах, уверенные в том, что ситуация 1992–1994 годов продлится вечно", и убежденные в "вечной несостоятельности" противника.

Фактически, оборона советской эпохи встретила наступление 21 века. Азербайджанские технологии давали преимущество, но более высокий уровень компетентности и подготовки со стороны Армении мог притупить их эффект.

Урок третий: национальная воля к борьбе имеет значение – огромное значение

Пока Ереван подвергается резкой критике за недооценку своего старого противника и неспособность понять реалии современного поля битвы, Баку получил много похвал. Действительно, российское восхищение целеустремленным вниманием Азербайджана к изменению почти 30-летнего статус-кво было ощутимым, особенно с учетом того, что Армения якобы является одним из ближайших союзников Москвы.

У западных наблюдателей может возникнуть соблазн назвать это "национальной волей к борьбе" - решимостью достичь военных целей, используя все аспекты национальной мощи, и преследовать эту цель даже невзирая на значительные политические, экономические и военные расходы. Подавляющее же большинство российских публикаций о конфликте приписывают Азербайджану проницательную, рассчитанную на десятилетие программу военной модернизации, выполненную с точечным акцентом на возвращение Карабаха - в результате, как пишет журнал "Военное обозрение", в то время как Азербайджан внедрял в армию элементы технологий 21-го века, вооруженные силы Армении остались в 20-ом.

Решимость азербайджанцев контрастирует с отсутствием решимости со стороны руководства Армении. "Военно-промышленный курьер" пишет о нежелании Еревана отправлять армянские войска на фронт, дабы переложить основную тяжесть боев на призывников и добровольцев из так называемой "НКР". Храмчихин подчеркивает, что "армяне не потеряли ни одного Су-30, но получили вполне заслуженную национальную катастрофу".

Урок четвертый: Самокритика важна

Российские СМИ не избегают вопроса о том, что должна сделать их страна, чтобы должным образом учесть уроки войны - особенно необходимость полностью смириться с национальными слабостями. В некоторых более интроспективных анализов, опубликованных в неофициальных изданиях, таких как "Военное обозрение" содержится предостережение от той ошибки, которую Армения совершала с 1994 года: веры в собственную пропаганду. "Искаженное понимание общественности", говорится в статье, не даст никакой пользы, ни до, ни во время войны. "Если одна сторона (имеется ввиду Азербайджан), упорно готовилась к этому, то другая…на самом деле готовилась только к парадам", - пишет издание.

В различных изданиях также прозвучала резкая критика в адрес руководства Армении, в частности за неграмотные решения Еревана в связи с закупками оружия. И Храмчихин, и Army Standard обращают внимание на решение Армении закупить в Иордании бывшие в употреблении и устаревшие системы ПВО советской эпохи, не способные эффективно противодействовать БПЛА, а не современные российские системы. "Военное обозрение" же отметило покупку Арменией у России современной баллистической ракеты малой дальности "Искандер-Э" - которая в конечном итоге не принесла никакой пользы.

Ключевой вывод: для того, чтобы избежать ошибок Армении, Москва должна реалистично оценивать собственный военный потенциал и трезво осознавать свои ограничения и возможности.

Уроки для России

Несомненно, турецкая помощь и беспилотные летательные аппараты сыграли свою роль в определении исхода конфликта. Поражающие воображение кадры атаки азербайджанских дронов турецкого производства на беззащитные позиции армянских войск, вероятнее всего, не забудут не только в Москве, но и в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне.

Проще говоря, общее настроение в России, похоже, таково, что с беспристрастной военной точки зрения Азербайджан заслужил победу - а Армения заслужила поражение", - говорится в статье.

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Версия на английском языке British expert named the reasons for the victory of Azerbaijan in Karabagh

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