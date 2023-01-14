Британский аналитик: Протестующие экоактивисты сыты по горло нежеланием Армении исполнять договоренности

Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана сыты по горло нежеланием Армении исполнять трехсторонние договоренности, подписанные лидерами Азербайджа

Протестующие на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана сыты по горло нежеланием Армении исполнять трехсторонние договоренности, подписанные лидерами Азербайджана, России и Армении в 2020 году.

Как передает Report с места проведения акции, об этом журналистам сказал британский аналитик Тарас Кузио.

"Я вижу людей, которые сыты по горло нежеланием Армении исполнять трехсторонние договоренности, подписанные лидерами Азербайджана, России и Армении в 2020 году, где говорится о необходимости заключения мирного договора", - отметил Кузио.

Он добавил, что чаще всего размещенная в соцсетях информация не отражает реальную ситуацию: "Многие говорят о "блокаде", однако, будучи здесь, мы видим абсолютно иную картину. Мы видим экоактивистов".

По словам Кузио, экоактивисты пытаются донести проблемы всех замороженных конфликтов: "Замороженный конфликт - это черная дыра для организованной преступности и коррупции. Подписание мирного договора - единственный способ решить эту проблему".