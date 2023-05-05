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Британская компания сотрудничает с ANAMA в разминировании с использованием системы RAMS

Британская компания сотрудничает с ANAMA в разминировании с использованием системы RAMS Британская компания RPS Energy Ltd. активно сотрудничает с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) в сфере использования дронов и искусственного интеллекта при очистке территорий от мин.
Карабах
5 мая 2023 г. 13:05
Британская компания сотрудничает с ANAMA в разминировании с использованием системы RAMS

Британская компания RPS Energy Ltd. активно сотрудничает с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) в сфере использования дронов и искусственного интеллекта при очистке территорий от мин.

Как сообщает Report, об этом технический директор RPS Energy Ltd. Дэвид Денман сказал журналистам в ходе брифинга.

"Мы сотрудничаем с ANAMA в рамках использования системы дистанционного (воздушного) обследования минных полей (RAMS) с использованием дронов и искусственного интеллекта. Мы работали во многих странах в этом направлении. Однако площадь загрязненных минами территорий в Азербайджане огромна. Загрязнение тут не ограничивается обычными минами, мы обнаруживаем и мины-ловушки", - заявил Дэвид Денман.

По его словам, основной целью работ по разминированию является безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома в рамках программы "Великого возвращения".

"Также работы по очистке от мин помогут остановить гибель как военных, так и гражданских лиц", - добавил Денман.

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