О нас
Report Georgia
Аудио новости

Брис Кестер: Разрушения в Карабахе показывают, какие ужасы люди могут совершать во время войны

Брис Кестер: Разрушения в Карабахе показывают, какие ужасы люди могут совершать во время войны Разрушения на освобожденных территориях свидетельствуют о том, какие ужасные поступки люди могут совершать во время войны.
Карабах
17 февраля 2022 г. 19:52
Брис Кестер: Разрушения в Карабахе показывают, какие ужасы люди могут совершать во время войны

Разрушения на освобожденных территориях свидетельствуют о том, какие ужасные поступки люди могут совершать во время войны.

Об этом Report заявил нидерландский путешественник Брис Кестер, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"В нашей стране нет войны на протяжении многих лет, и поэтому увиденное тут напомнило мне, какие ужасные вещи люди могут творить во время войны и от этого очень грустно", заявил Кестер.

Петешественник отметил, что это не первая его поездка в Азербайджан, и в этот раз он прибыл сюда для изучения истории Карабаха.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Украинский депутат: В Ходжалы был совершен геноцид
ФотоУкраинский депутат: В Ходжалы был совершен геноцид
17 февраля 2022 г. 19:45
Алжирский путешественник: Фотографии о Ходжалинской трагедии потрясли нас
Алжирский путешественник: Фотографии о Ходжалинской трагедии потрясли нас
17 февраля 2022 г. 19:32
Представители ООН посетят Карабах, будет проведена оценочная миссия
Представители ООН посетят Карабах, будет проведена оценочная миссия
17 февраля 2022 г. 18:21
Сербский путешественник: Трагедия в Ходжалы напомнила мне о резне на Балканах
Сербский путешественник: Трагедия в Ходжалы напомнила мне о резне на Балканах
17 февраля 2022 г. 17:40
Венгерская путешественница впечатлена темпом восстановления освобожденных территорий
Венгерская путешественница впечатлена темпом восстановления освобожденных территорий
17 февраля 2022 г. 17:35
Испанский путешественник: Очень печально видеть все последствия оккупации
Испанский путешественник: Очень печально видеть все последствия оккупации
17 февраля 2022 г. 16:29
Группа зарубежных путешественников посетила Кяльбаджар и Лачын
Группа зарубежных путешественников посетила Кяльбаджар и Лачын
17 февраля 2022 г. 16:04
Очевидцы трагедии в Гарадаглы: Раненых сбрасывали в колодец, 6 человек были сожжены заживо
ФотоОчевидцы трагедии в Гарадаглы: Раненых сбрасывали в колодец, 6 человек были сожжены заживо
17 февраля 2022 г. 09:39
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Австралийская путешественница: Надеюсь, что Агдам будет восстановлен в скором времени
Австралийская путешественница: Надеюсь, что Агдам будет восстановлен в скором времени
16 февраля 2022 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi