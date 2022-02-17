Брис Кестер: Разрушения в Карабахе показывают, какие ужасы люди могут совершать во время войны

Разрушения на освобожденных территориях свидетельствуют о том, какие ужасные поступки люди могут совершать во время войны.

Разрушения на освобожденных территориях свидетельствуют о том, какие ужасные поступки люди могут совершать во время войны.

Об этом Report заявил нидерландский путешественник Брис Кестер, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"В нашей стране нет войны на протяжении многих лет, и поэтому увиденное тут напомнило мне, какие ужасные вещи люди могут творить во время войны и от этого очень грустно", заявил Кестер.

Петешественник отметил, что это не первая его поездка в Азербайджан, и в этот раз он прибыл сюда для изучения истории Карабаха.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.