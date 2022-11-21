Бренда Шаффер: Зангезурский коридор откроет новые возможности от Китая до Черного моря

Открытие Зангезурского коридора поспособствует развитию новых геополитических возможностей от Китая до Черного моря.

Открытие Зангезурского коридора поспособствует развитию новых геополитических возможностей от Китая до Черного моря.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

"Азербайджан освободил свои территории и теперь здесь активно ведутся работы по реконструкции. Мы своими глазами видим как тут кипит работа, как много техники работает", - сказала она.

По ее словам, скоро и на этих территориях будут проложены железная дорога и другие коммуникации, что будет способствовать дальнейшей транспортной интеграции этих территорий в общую сеть региона, оживлению торговли на рынках вокруг Худаферина и Зангиланского района.