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Бренда Шаффер: Зангезурский коридор откроет новые возможности от Китая до Черного моря

Бренда Шаффер: Зангезурский коридор откроет новые возможности от Китая до Черного моря Открытие Зангезурского коридора поспособствует развитию новых геополитических возможностей от Китая до Черного моря.
Карабах
21 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Зангезурский коридор откроет новые возможности от Китая до Черного моря

Открытие Зангезурского коридора поспособствует развитию новых геополитических возможностей от Китая до Черного моря.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

"Азербайджан освободил свои территории и теперь здесь активно ведутся работы по реконструкции. Мы своими глазами видим как тут кипит работа, как много техники работает", - сказала она.

По ее словам, скоро и на этих территориях будут проложены железная дорога и другие коммуникации, что будет способствовать дальнейшей транспортной интеграции этих территорий в общую сеть региона, оживлению торговли на рынках вокруг Худаферина и Зангиланского района.

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Версия на азербайджанском языке Brenda Şaffer: “Zəngəzur dəhlizi Çindən Qara dənizədək yeni imkanlar açacaq”
Версия на английском языке Brenda Shaffer: Zangazur corridor to open new opportunities from China to Black Sea

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