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Бренда Шаффер посоветовала главе USAID смотреть шире на ситуацию в Карабахе

Бренда Шаффер посоветовала главе USAID смотреть шире на ситуацию в Карабахе Профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер посоветовала главе USAID Саманте Пауэр обратить внимание и на других жителей Карабаха.
Карабах
22 ноября 2023 г. 12:45
Бренда Шаффер посоветовала главе USAID смотреть шире на ситуацию в Карабахе

Профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер посоветовала главе USAID Саманте Пауэр обратить внимание и на других жителей Карабаха, а именно армянских военнослужащих, испытывающих удовлетворение от возвращения домой.

Как передает Report, об этом Шаффер написала в социальной сети "Х".

"Говорили ли вы также с 12 тыс. военнослужащими из Армении и членами их семей (еще 20 тыс.), которые жили в Карабахе? Вероятно, они были рады вернуться домой", - задалась она вопросом, среагировав на пост в "X" Пауэр о встрече с армянами, добровольно покинувшим Карабахский регион Азербайджана.

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