О нас
Аудио новости

Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 

Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше  Итоги 44-дневной войны показали всю важность реальной силы.
Карабах
28 апреля 2022 г. 16:52
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 

Итоги 44-дневной войны показали всю важность реальной силы.

Как сообщает Report, об этом заявила Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер на конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество” в Шуше.

"Для меня это чудо находиться в Шуше, увидеть стены крепости Шуша-галасы. Ведь некоторые, возможно, никогда уже не чаяли побывать тут", - эмоционально заявила Шаффер.

Она отметила важность восстановления территориальной целостности Азербайджана, подчеркнув, что одной из основных проблем остается проблема разминирования.

По словам Шаффер, еще одним из успехов Азербайджана, демонстрирующим его лидирующую роль в регионе, явился запуск Южного газового коридора (ЮГК), который стал важным шагом в диверсификации поставок энергоресурсов на европейский рынок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Brenda Şaffer: “Şuşada olmaq mənim üçün möcüzədir”
Версия на английском языке Brenda Shaffer: It’s miracle for me to be in Shusha

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi