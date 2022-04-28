Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше

Итоги 44-дневной войны показали всю важность реальной силы.

Итоги 44-дневной войны показали всю важность реальной силы.

Как сообщает Report, об этом заявила Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер на конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество” в Шуше.

"Для меня это чудо находиться в Шуше, увидеть стены крепости Шуша-галасы. Ведь некоторые, возможно, никогда уже не чаяли побывать тут", - эмоционально заявила Шаффер.

Она отметила важность восстановления территориальной целостности Азербайджана, подчеркнув, что одной из основных проблем остается проблема разминирования.

По словам Шаффер, еще одним из успехов Азербайджана, демонстрирующим его лидирующую роль в регионе, явился запуск Южного газового коридора (ЮГК), который стал важным шагом в диверсификации поставок энергоресурсов на европейский рынок.