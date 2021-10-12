Брат шехида: В память о брате мы нарекли его новорожденного сына Рамилем

Год назад Азербайджанская армия положила конец 30-летней тоске нашего народа по родной земле. Во время 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября, наши земли, оставшиеся под армянской оккупацией, были освобождены ценой крови героических сынов

Год назад Азербайджанская армия положила конец 30-летней тоске нашего народа по родной земле. Во время 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября, наши земли, оставшиеся под армянской оккупацией, были освобождены ценой крови героических сынов Азербайджана. Горе и радость сменяли друг друга. Мы теряли отважных сынов, вставших на защиту Родины, но земли наши обрели долгожданную свободу. Мы стали свидетелями событий, о которых некоторое время назад могли лишь мечтать. Азербайджанский народ никогда не забудет подвиг героев, будет дорожить и высоко чтить память шехидов.

Как сообщает Report, одним из героев, участвовавшим в освобождении наших земель, был младший сержант Вооруженных сил Азербайджана Рамиль Мусаев. Он родился 6 мая 1991 года в Исмаиллинском районе.

Брат шехида Рамал Мусаев отмечает, что Рамиль около 11 лет служил в Вооруженных силах Азербайджана, три из которых - в рядах Национальной армии, а 8 лет - в войсках Сил специального назначения в качестве разведчика:

"Рамиль беззаветно любил Родину, поэтому и стал военным. Он принимал активное участие в апрельских боях 2016 года, сражался в боях в направлении Геранбоя, села Талыш. С первого дня Отечественной войны Рамиль сражался на передовой. 3 октября в ожесточенных боях за Джебраил Рамиль со своим отрядом попал в засаду и героически погиб в бою. В день, когда он был предан земле, Джебраил был освобожден. Мой брат и его фронтовые товарищи отдали свои жизни во имя освобождения родных земель".

Шехид Рамиль Мусаев был посмертно награжден орденом "Карабах", медалями "За Родину", "За освобождение Физули" и "За освобождение Джебраила".

Рамал Мусаев отмечает, что их отец не вынес вести о кончине сына: "Когда мой брат был на войне, мы не имели возможности регулярно общаться, наше беспокойство нарастало. Время от времени он звонил супруге и родителям, уверял, что все хорошо и он скоро вернется. Мы были уверены, что беда обойдет Рамиля стороной. Получив весть о его гибели, мы никак не могли поверить в это. После печальной вести о смерти Рамиля у отца обострились проблемы со здоровьем, возникли осложнения на сердце. Спустя 10 дней после сороковин брата наш отец скончался. Его сердце не вынесло такой утраты".

По словам Рамала Мусаева, боевые товарищи брата рассказывают о его героизме, о том, как он, мужественно сражался:

"Боевые товарищи не любят говорить о боях, но они вспоминают, как взбирались на гору на Муров. Стоял сильный мороз. Чтобы не замерзнуть Рамиль принялся делать разного рода упражнения и своим бойцам велел последовать его примеру. Вообще должен сказать, что брат питал особую любовь к спорту. Я храню теплые воспоминания о нашем детстве... Мы вместе играли в футбол, озорничали. Когда он возвращался со службы, мы часто предавались воспоминаниям. Это были прекрасные дни...".

Рамал Мусаев также рассказывает о мечтах брата о будущем.

"Он хотел, чтобы у него была счастливая семья. Он много времени проводил на службе, приходил домой поздно, постоянно участвовал в разного рода учениях, парадах. Он женился за полгода до гибели. Еще до войны мы узнали, что в семье брата ожидается пополнение. Нашему счастью не было предела. Брату так и не довелось увидеть своего сына. Мальчик родился спустя несколько месяцев после гибели отца. В память о брате мы нарекли малыша Рамилем. Как бы я хотел, чтобы первым своего сына на руки взял Рамиль. Но, увы, этого не случилось", - вздыхает Рамал, еле сдерживая нахлынувшие слезы.

Брат шехида говорит, что единственным утешением их семьи является маленький Рамиль: "Малыш стал нашим утешением. Особенно для моей матери, потерявший одного за другим сына и супруга. В память о Рамиле нам остались фотографии и его чудесный сынок. Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов", - говорит брат героя.

Покойся с миром, герой!

Память о тебе навеки в наших сердцах!