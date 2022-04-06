Брат шехида: Отец и мать не вынесли утраты сына

Сотни наших храбрых бойцов пропали без вести во время Первой Карабахской войны.

Сотни наших храбрых бойцов пропали без вести во время Первой Карабахской войны.

По сообщению Аранского бюро Report, один из них - Мехман Абдулрахман оглу Джафаров, уроженец села Боят Нефтчалинского района.

М.Джафаров родился 28 января 1968 года. Среднее образование получил в сельской школе. В 1985-1987 годах служил в рядах бывшей советской армии в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). После прохождения срочной военной службы вернулся в село и работал в колхозе.

Брат шехида Рагим Джафаров рассказывает, что в ноябре 1992 года Мехман добровольно ушел на фронт: "Он показал настоящий пример героизма при освобождении ряда населенных пунктов Агдама. За примерную службу и проявленную храбрость командир предоставил моему брату 10-дневный отпуск. 10 января 1993 года он вернулся домой, но пробыв дома 2-3 дня узнал, что его батальон вступил в ожесточенные бои и понес большие потери. Мы уговаривали его не уезжать. Но он не мог оставаться дома, в то время как его товарищи рисковали жизнью в боях".

Брат шехида рассказывает, что Мехман ушел на фронт в январе 1993 года, за пять дней до окончания 10-дневного отпуска: "В ночь с 19 на 20 января 1993 года они вступили в бой за высоту Фаррух Ходжалинского района. Если бы он пробыл в отпуске все десять дней, то не участвовал бы в этих боях и, возможно, остался бы жив. По словам товарищей, в этом бою Мехман был тяжело ранен. Но забрать его не удалось, поскольку он находился в нейтральной зоне. Через три дня его боевые товарищи прочесали местность, но не обнаружили тела Мехмана. Все эти 29 лет мы ждали Мехмана, не знали погиб ли он или был взят в плен. Каждый день мы жили с верой в то, что он вернется".

Рагим говорит, что в поисках брата они посещали военные госпитали в Физули, Тертере и Гяндже, но среди раненых и погибших не было его брата. Поиски были прекращены из-за отсутствия результатов. Спустя год умер отец шехида Абдулрахман Джафаров. Через некоторое время ушла из жизни и мать шехида Бильгеис Джафарова.