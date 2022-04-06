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Брат шехида: Отец и мать не вынесли утраты сына

Брат шехида: Отец и мать не вынесли утраты сына Сотни наших храбрых бойцов пропали без вести во время Первой Карабахской войны.
Карабах
6 апреля 2022 г. 18:30
Брат шехида: Отец и мать не вынесли утраты сына

Сотни наших храбрых бойцов пропали без вести во время Первой Карабахской войны.

По сообщению Аранского бюро Report, один из них - Мехман Абдулрахман оглу Джафаров, уроженец села Боят Нефтчалинского района.

М.Джафаров родился 28 января 1968 года. Среднее образование получил в сельской школе. В 1985-1987 годах служил в рядах бывшей советской армии в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). После прохождения срочной военной службы вернулся в село и работал в колхозе.

Брат шехида Рагим Джафаров рассказывает, что в ноябре 1992 года Мехман добровольно ушел на фронт: "Он показал настоящий пример героизма при освобождении ряда населенных пунктов Агдама. За примерную службу и проявленную храбрость командир предоставил моему брату 10-дневный отпуск. 10 января 1993 года он вернулся домой, но пробыв дома 2-3 дня узнал, что его батальон вступил в ожесточенные бои и понес большие потери. Мы уговаривали его не уезжать. Но он не мог оставаться дома, в то время как его товарищи рисковали жизнью в боях".

Брат шехида рассказывает, что Мехман ушел на фронт в январе 1993 года, за пять дней до окончания 10-дневного отпуска: "В ночь с 19 на 20 января 1993 года они вступили в бой за высоту Фаррух Ходжалинского района. Если бы он пробыл в отпуске все десять дней, то не участвовал бы в этих боях и, возможно, остался бы жив. По словам товарищей, в этом бою Мехман был тяжело ранен. Но забрать его не удалось, поскольку он находился в нейтральной зоне. Через три дня его боевые товарищи прочесали местность, но не обнаружили тела Мехмана. Все эти 29 лет мы ждали Мехмана, не знали погиб ли он или был взят в плен. Каждый день мы жили с верой в то, что он вернется".

Рагим говорит, что в поисках брата они посещали военные госпитали в Физули, Тертере и Гяндже, но среди раненых и погибших не было его брата. Поиски были прекращены из-за отсутствия результатов. Спустя год умер отец шехида Абдулрахман Джафаров. Через некоторое время ушла из жизни и мать шехида Бильгеис Джафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərrux şəhidinin qardaşı: "Əvvəl atam, sonra anam onun dərdinə dözməyib vəfat etdi"

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