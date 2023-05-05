Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком

США являются объективным посредником в нормализации и возможном подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Сам факт проведения встречи между главами МИД Азербайджана и Армении в США является очень позитивным знаком.

Об этом Report сказал международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, США являются объективным посредником в нормализации отношений и возможном подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией. А доверить посредничество России, которая сама сегодня ведет войну, или Франции, явно выбравшей одну из сторон, невозможно.

Брайза отметил, что правительства обеих стран настроены на мир, однако есть другие факторы, мешающие Баку и Еревану наладить отношения: "У премьер-министра Пашиняна сложности с оппозицией, которая называет его предателем за желание наладить мир с Азербайджаном. Помимо этого, очень много людей в Армении и в армянской диаспоре за границей хотят продолжения конфликта, потому что зарабатывают на этом. Они собирают деньги у диаспоры под предлогом того, что Азербайджан и Турция являются угрозой для них или со схожими аргументами".

При этом, по словам Брайзы, количество поддающихся на это уменьшается потому, что народ в Армении после Второй карабахской войны осознал, что легенды, которыми их кормили о "великой" стране и о несокрушимой армянской армии, были ложью.

1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон штата Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.