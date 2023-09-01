Брайза: Вооруженные инциденты говорят о важности мирного договора между Баку и Ереваном

Вооруженные инциденты свидетельствуют о важности скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Вооруженные инциденты свидетельствуют о важности скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Можно ожидать, что подобные инциденты будут продолжаться до тех пор, пока не будет демаркирована международная граница между Азербайджаном и Арменией и лидеры двух стран не договорятся и не подпишут мирный договор", - отметил он.

Напомним, что с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергают обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. В результате армянской провокации трое азербайджанских военнослужащих получили ранения.