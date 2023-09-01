О нас

Брайза: Вооруженные инциденты говорят о важности мирного договора между Баку и Ереваном

Брайза: Вооруженные инциденты говорят о важности мирного договора между Баку и Ереваном Вооруженные инциденты свидетельствуют о важности скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
1 сентября 2023 г. 16:51
Брайза: Вооруженные инциденты говорят о важности мирного договора между Баку и Ереваном
Мэтью Брайза

Вооруженные инциденты свидетельствуют о важности скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Можно ожидать, что подобные инциденты будут продолжаться до тех пор, пока не будет демаркирована международная граница между Азербайджаном и Арменией и лидеры двух стран не договорятся и не подпишут мирный договор", - отметил он.

Напомним, что с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергают обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. В результате армянской провокации трое азербайджанских военнослужащих получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Silahlı insidentlər Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanmasının əhəmiyyətini göstərir”
Версия на английском языке Bryza: Armed incidents show importance of Baku-Yerevan peace treaty

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi