Брайза: У МГ ОБСЕ должна быть миссия в постконфликтный период

"Минская группа должна представить идеи о том, что они могут сделать в постконфликтный период"

У Минской группы ОБСЕ должна быть миссия в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Как уже предложил президент Ильхам Алиев, Минская группа должна представить идеи о том, что они могут сделать в постконфликтный период. С точки зрения Азербайджана конфликт уже урегулирован. На самом деле много еще, что предстоит сделать. Это и демаркация армяно-азербайджанской границы, и имплементация остальных вопросов заявления от 9/10 ноября. Или, как предложил президент Алиев, могут быть некие переговоры по поиску окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, не только с точки зрения Нагорного Карабаха, а в целом".