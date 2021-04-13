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Брайза: У МГ ОБСЕ должна быть миссия  в постконфликтный период

Брайза: У МГ ОБСЕ должна быть миссия  в постконфликтный период "Минская группа должна представить идеи о том, что они могут сделать в постконфликтный период"
Карабах
13 апреля 2021 г. 15:24
Брайза: У МГ ОБСЕ должна быть миссия  в постконфликтный период
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У Минской группы ОБСЕ должна быть миссия в постконфликтный период.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Как уже предложил президент Ильхам Алиев, Минская группа должна представить идеи о том, что они могут сделать в постконфликтный период. С точки зрения Азербайджана конфликт уже урегулирован. На самом деле много еще, что предстоит сделать. Это и демаркация армяно-азербайджанской границы, и имплементация остальных вопросов заявления от 9/10 ноября. Или, как предложил президент Алиев, могут быть некие переговоры по поиску окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, не только с точки зрения Нагорного Карабаха, а в целом".

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Версия на английском языке Bryza: OSCE MG should have mission in post-conflict period
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: "Minsk qrupunun münaqişədən sonrakı dövrdə missiyası olmalıdır"

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