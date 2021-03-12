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Брайза: США не так активно представлены в регионе, как были ранее

Брайза: США не так активно представлены в регионе, как были ранее "Бездействие МГ ОБСЕ создало некий вакуум в сфере безопасности и дипломатии"
Карабах
12 марта 2021 г. 16:31
Брайза: США не так активно представлены в регионе, как были ранее
Мэтью Брайза

США не так активно представлены в регионе, как были ранее.

Как передает Report, об этом заявил сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза во время своей речи на онлайн конференции, посвященной теме "Южный Кавказ и Запад. Причины и способы усиления взаимодействий между ЕС и США".

"Все мы помним, что июльскую эскалацию на азербайджано-армянской границе. Ни США, ни ЕС, ни Минская группа не проявляли тогда особой активности. Минская группа получала мандат для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на территории Азербайджана. Мандат Минской группы не распространяется на границу Армении и Азербайджана. Итак, если вернуться назад, Минская группа не проявила особых действий. Образовался некий вакуум в сфере безопасности и дипломатии" - заявил М. Брайза.

Он также отметил, что странам-сопредседателям МГ ОБСЕ трудно было заручиться доверием к своей деятельности, если явно прослеживались их дружеские симпатии одной из сторон конфликта. По мнению Брайзы, Европейский союз должен стать "третьим членом Минской группы наряду с Россией и США".

"Понимаю, что это не случится. Минской группе трудно делать свою работу в нынешнем формате", - добавил он.

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Версия на английском языке Bryza: US isn’t as actively present in South Caucasus region as before

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