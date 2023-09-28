Брайза: Сепаратистский режим использовал армян Карабаха в качестве заложников

Сепаратистский режим использовал армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в качестве политических заложников.

Сепаратистский режим использовал армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в качестве политических заложников.

Об этом Report заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, сегодня уже очевидно, что армяне Карабаха были использованы в качестве политических заложников своими и армянскими "лидерами", а также экстремистской политической оппозицией премьера Никола Пашиняна, которые "предпочли бы конфликт миру".

"Теперь, когда сепаратистский режим Карабаха распущен, а армянские вооруженные силы выведены оттуда, я думаю, что последнее препятствие, на пути к достижению мирного договора между Баку и Ереваном устранено", - отметил Брайза, добавив, что теперь также нет и фактической угрозы безопасности Азербайджана, которую представляли армянские незаконные вооруженные формирования.

По его словам, если все будет продолжаться как сейчас, скоро будет виден реальный прогресс на пути к мирному договору.