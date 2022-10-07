Брайза: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к достижению мирного соглашения

Взаимное признание Азербайджаном и Арменией суверенитета и территориальной целостности знаменует собой огромный шаг вперед в достижении мирного соглашения, которое позволит заложить основу для стабильного мира в регионе.

Взаимное признание Азербайджаном и Арменией суверенитета и территориальной целостности знаменует собой огромный шаг вперед в достижении мирного соглашения, которое позволит заложить основу для стабильного мира в регионе.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя заявление по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге.

"Вопрос о правовом статусе Карабаха был самой сложной и составной частью спора между Азербайджаном и Арменией. В течение довольно долгого времени президент Алиев требовал от Пашиняна признать территориальную целостность Азербайджана, что, по сути, означает признание того, что Карабах - это территория Азербайджана. Но Пашинян столкнулся с огромным сопротивлением со стороны предыдущего режима и других армян-националистов, особенно диаспор в США и Франции", - сказал он.

По мнению Брайзы, важным составляющим является и то, что Европейский союз участвует в принятии этого заявления, поскольку он может оказать содействие в продвижении процесса демаркации азербайджано-армянской границы. "Теперь пришло время вмешаться ЕС", считает эксперт.