Брайза: Привлечение инвестиций на освобожденные территории важно для укрепления мира в регионе

Одержав Великую Победу в 44-дневной войне, Азербайджан вернул себе территории, которые находились под оккупацией Армении на протяжении почти трех десятилетий.

Одержав Великую Победу в 44-дневной войне, Азербайджан вернул себе территории, которые находились под оккупацией Армении на протяжении почти трех десятилетий.

Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза, выступая в павильоне Азербайджана в рамках всемирной выставки Expo 2020 Dubai.

М. Брайза отметил, что в период оккупации эти земли не были использованы и их не коснулось традиционное земледелие. “Это означает, что почва может быть обработана ​​и будет готова для выращивания больших объемов всевозможных культур, а следовательно, способствует привлечению, инвестиций в Азербайджан.

И именно такие инвестиции будут иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы мир, наступивший в ноябре 2020 года, укреплялся и был устойчивым благодаря инвестициям, агробизнесу и другим секторам, которые будут способствовать экономическому росту и новым формам экономического сотрудничества”, - заявил Брайза.

По его словам, Азербайджан и Армения находятся в процессе нормализации своих отношений, проводя встречи на высшем уровне для определения международной границы и совместной разработки инфраструктуры и других проектов, которые привлекут инвестиции. “И мы надеемся, что Армения находится в процессе нормализации своих отношений с Турцией, что приведет к тому, что перевозки по всему Южному Кавказу будут вновь открыты”, - отметил М. Брайза.