Брайза: Эскалация на границе – шаг назад с последней встречи в Брюсселе

Эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе и гибель военных с обеих сторон – это шаг назад с последней встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна по приглашению президента Совета Европейск

Эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе и гибель военных с обеих сторон – это шаг назад с последней встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

При этом он выразил надежду, что несмотря на это, достигнутые на встрече в Брюсселе договоренности между Азербайджаном и Арменией по проведению встреч по делимитации границы, а также обсуждению текста мирного договора все-таки сохранятся.

Брайза также отметил, что с обращение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - это попытка "вовлечь Россию в эту ситуацию по-новому".

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.