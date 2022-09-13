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Брайза: Эскалация на границе – шаг назад с последней встречи в Брюсселе

Брайза: Эскалация на границе – шаг назад с последней встречи в Брюсселе Эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе и гибель военных с обеих сторон – это шаг назад с последней встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна по приглашению президента Совета Европейск
Карабах
13 сентября 2022 г. 14:31
Брайза: Эскалация на границе – шаг назад с последней встречи в Брюсселе
Мэтью Брайза

Эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе и гибель военных с обеих сторон – это шаг назад с последней встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

При этом он выразил надежду, что несмотря на это, достигнутые на встрече в Брюсселе договоренности между Азербайджаном и Арменией по проведению встреч по делимитации границы, а также обсуждению текста мирного договора все-таки сохранятся.

Брайза также отметил, что с обращение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - это попытка "вовлечь Россию в эту ситуацию по-новому".

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на английском языке Bryza: Escalation at Azerbaijan-Armenia border - step back from last meeting in Brussels
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Sərhəddəki gərginlik Brüsseldəki son görüşün nəticələrindən geriyə doğru addımdır”

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