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Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва

Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва "И для меня очень странно, что сопредседатели от США и Франции появились в Баку после всего этого"
Карабах
22 декабря 2020 г. 17:35
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Мэтью Брайза

"Это постыдно, что МГ ОБСЕ мертва сейчас. Она могла быть реально полезной площадкой".

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Надо также иметь в виду, что во всех странах сопредседателей МГ ОБСЕ действует влиятельная армянская диаспора. И для меня очень странно, что сопредседатели от США и Франции появились в Баку после всего этого. И президент Алиев совершенно справедливо спросил их: "Что вы здесь делаете"? Я не вижу, как теперь они (МГ ОБСЕ- ред.) могут конструктивно работать дальше", - сказал посол.

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