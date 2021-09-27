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Брайза: Геополитическое напряжение в регионе уменьшилось c окончанием 44-дневной войны

Брайза: Геополитическое напряжение в регионе уменьшилось c окончанием 44-дневной войны Геополитическое напряжение в регионе значительно уменьшилось за последний год с окончания 44 дневной войны. Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.
Карабах
27 сентября 2021 г. 15:14
Брайза: Геополитическое напряжение в регионе уменьшилось c окончанием 44-дневной войны

Геополитическое напряжение в регионе значительно уменьшилось за последний год с момента окончания 44-дневной войны.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

В частности, он отметил, что до войны напряжение в регионе было значительно сильное. Брайза напомнил, как в начале осени 2019 года министр обороны Армении сказал, что они больше не принимают формулу Минской Группы ОБСЕ: "Было ясно что армянская сторона хотела, чтобы в регионе царило напряжение, и возможно даже хотела войны".

Он также отметил, что в июле 2020 года на границе Азербайджана с Арменией произошли столкновения, а члены Минской Группы ОБСЕ бездействовали.

“Очевидно, что армянская сторона сильно ошиблась в расчетах, думая, что как-то могла бы выиграть войну, возможно, не зная о всех инновационных тактиках и технологиях, которые Азербайджан интегрировал в армию в сотрудничестве с Турцией и Израилем.
Невозможно говорить о повторной войне, потому что Армения не в состоянии провести ее, а Азербайджан этого не хочет”, - заявил М. Брайза.

Он отметил, что Армения скоро поймет, что в ее интересах выполнить одно из обязательств трехстороннего заявления от 10 ноября, где говорится о восстановлении транспортных коммуникаций в регионе. По словам эксперта, это является возможностью для Армении реинтегрироваться в региональную экономику, а также в целом развить национальную экономику, увеличить рабочие места и др.

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