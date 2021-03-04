Брайза: Армения все еще переживает шок от проигранной войны

"Региональные проекты открывают огромные возможности как для Азербайджана и Турции, так и для Армении"

"Заявление от 10 ноября о прекращении огня в Карабахе может стать основой для мира. Если мы посмотрим на заявления, увидим, что обсуждения шли вокруг базовых принципов. Но если Пашинян перестанет быть премьером Армении, то силы, которые придут к власти, могут помешать этому посредством попытки нарушить достигнутые соглашения. Но это соглашение открывает огромные возможности в рамках региональных проекта, в частности, в направлении энергетических коридоров "Восток-Запад"".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане, старший научный сотрудник Atlantic Council ("Атлантического совета") Мэтью Брайза в рамках организованного Центром анализа международных отношений вебинара "Новые реалии Южного Кавказа: Перспективы и вызовы".

"После завершения второй карабахской войны стало возможным и подписание между Азербайджаном и Туркменистаном соглашения по месторождению "Достлуг". Это новая страница в истории отношений двух стран.

В целом, региональные проекты открывают огромные возможности как для Азербайджана и Турции, так и для Армении. Это даст ей возможность интегрироваться в экономические процессы в регионе. Но для этого есть препятствия. Армения, как мы видим, все еще не может представить себе сотрудничество в рамках данного трехстороннего формата, и все еще переживает шок от проигранной войны", - сказал он.