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Брайза: Армения все еще переживает шок от проигранной войны

Брайза: Армения все еще переживает шок от проигранной войны "Региональные проекты открывают огромные возможности как для Азербайджана и Турции, так и для Армении"
Карабах
4 марта 2021 г. 18:27
Брайза: Армения все еще переживает шок от проигранной войны
Мэтью Брайза

"Заявление от 10 ноября о прекращении огня в Карабахе может стать основой для мира. Если мы посмотрим на заявления, увидим, что обсуждения шли вокруг базовых принципов. Но если Пашинян перестанет быть премьером Армении, то силы, которые придут к власти, могут помешать этому посредством попытки нарушить достигнутые соглашения. Но это соглашение открывает огромные возможности в рамках региональных проекта, в частности, в направлении энергетических коридоров "Восток-Запад"".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане, старший научный сотрудник Atlantic Council ("Атлантического совета") Мэтью Брайза в рамках организованного Центром анализа международных отношений вебинара "Новые реалии Южного Кавказа: Перспективы и вызовы".

"После завершения второй карабахской войны стало возможным и подписание между Азербайджаном и Туркменистаном соглашения по месторождению "Достлуг". Это новая страница в истории отношений двух стран.

В целом, региональные проекты открывают огромные возможности как для Азербайджана и Турции, так и для Армении. Это даст ей возможность интегрироваться в экономические процессы в регионе. Но для этого есть препятствия. Армения, как мы видим, все еще не может представить себе сотрудничество в рамках данного трехстороннего формата, и все еще переживает шок от проигранной войны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: "Ermənistan hələ də məğlubiyyətin şokundadır"

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