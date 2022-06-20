Сулягич: Босния и Герцеговина готова делиться опытом в разминировании с Азербайджаном

Есть много возможностей по взаимовыгодному сотрудничеству в области разминирования между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Есть много возможностей по взаимовыгодному сотрудничеству в области разминирования между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Об этом Report заявил бывший заместитель министра обороны Боснии и Герцеговины Эмир Сулягич.

Он отметил, что процесс разминирования займет немало времени, "потому что люди, которые заложили эти мины позаботились, чтобы это заняло много времени".

По его словам, вооруженные силы Боснии и Герцеговины обладают одними из лучших подразделений по разминированию и опытом в этой сфере. "И мы готовы им делиться с соответствующими агентствами в Азербайджане", - сказал он.