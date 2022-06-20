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Сулягич: Босния и Герцеговина готова делиться опытом в разминировании с Азербайджаном

Сулягич: Босния и Герцеговина готова делиться опытом в разминировании с Азербайджаном Есть много возможностей по взаимовыгодному сотрудничеству в области разминирования между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.
Карабах
20 июня 2022 г. 16:40
Сулягич: Босния и Герцеговина готова делиться опытом в разминировании с Азербайджаном

Есть много возможностей по взаимовыгодному сотрудничеству в области разминирования между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Об этом Report заявил бывший заместитель министра обороны Боснии и Герцеговины Эмир Сулягич.

Он отметил, что процесс разминирования займет немало времени, "потому что люди, которые заложили эти мины позаботились, чтобы это заняло много времени".

По его словам, вооруженные силы Боснии и Герцеговины обладают одними из лучших подразделений по разминированию и опытом в этой сфере. "И мы готовы им делиться с соответствующими агентствами в Азербайджане", - сказал он.

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Версия на английском языке Emir Suljagic: “Bosnia and Herzogovina is ready to share its experience in demining with Azerbaijan”
Версия на азербайджанском языке Emir Sulyagic: “Bosniya və Herseqovina minatəmizləmə təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır”

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