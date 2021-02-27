Боснийский телеканал "O Kanal" подготовил репортаж из Агдама

Съемочная группа "O Kanal" Боснии и Герцоговины побывала в освобожденном от армянской оккупации Агдаме.

Съемочная группа "O Kanal" Боснии и Герцоговины побывала в освобожденном от армянской оккупации Агдаме.

Как сообщает Report, сотрудник телеканала подготовил репортаж об Агдаме, который назвал "Хиросимой Кавказа".

"Всё, что мы видели в городе, это руины. Большая часть города разрушена, за исключением разве что Джума мечети. По прошествии почти 30 лет оккупации, Азербайджан освободил Агдам и другие территории, захваченные в 90-х годах. Агдам был единственным спасением жителей Ходжалы, где было совершено одно из самых кровопролитных преступлений. В 1992 году во время резни, известной как Ходжалинский геноцид, погибли 613 человек. 26 февраля исполняется 29-я годовщина этого события", - сообщается в репортаже.

Отмечается, что многие ходжалинцы, спасая жизни, направились в Агдам, что стало роковым для них: "Один из офицеров Отечественной войны Захид бек вспоминает ту ночь, когда мирные жители бежали по горам и заминированным территориям. Все произошло в ночь с 25 на 26 февраля. Мы пытались вывести жителей из осажденного города. Нам сообщили, что 366-й полк бывшего СССР вместе с армянами окружили город. Вытащив раненых, мы побрели вперед, и тут нашему взору открылась ужасная картина - холм был усеян трупами женщин, детей и мужчин. Я долго не мог прийти в себя от этого зрелища".