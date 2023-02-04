Большая группа иностранных путешественников побывала в Азыхской пещере

Сегодня международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, ознакомилась с Азыхской пещерой.

Сегодня международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, ознакомилась с Азыхской пещерой.

Как передает Report, путешественники находятся с трехдневным визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Туристам была предоставлена информация об истории этого уникального археологического памятника - одного из древнейших стоянок доисторического человека.

Азыхская пещера расположена в 14 км. к северо-западу от города Физули, недалеко от села Азых, на левом берегу реки Гуручай, на высоте 900 метров от уровня моря.