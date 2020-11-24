Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны

Военнослужащие Нахчыванской общевойсковой армии специального назначения отличились в боях большим мужеством и героизмом

Группа военнослужащих Общевойсковой армии специального назначения, принимавших участие в Отечественной войне и успешно выполнявших боевые задачи, вернулась в Нахчыван.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, героических сынов Родины, прошедших славный боевой путь, начиная от таможенно-пропускного пункта Садарак, сопровождали сотни жителей, на всем пути развевались наши трехцветные флаги, звучали лозунги о территориальной целостности Азербайджана, мужестве наших героических бойцов.

В Отечественной войне, начавшейся 27 сентября и закончившейся 10 ноября победой нашей армии, активное участие принимали военнослужащие Нахчыванской общевойсковой армии специального назначения, отличившиеся в боях большим мужеством и героизмом.

Не случайно наш президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, особо отметив это в обращении к народу, сказал: "Нахчыванцы участвовали во второй Карабахской войне также активно, как и граждане всех других регионов. Сейчас война заканчивается, станут известны некоторые до сих пор не раскрытые моменты, и все будут знать, что наряду с военными со всех других регионов, нахчыванцы проявили большой героизм и проявили самоотверженность в деле освобождения наших земель, стали шехидами".