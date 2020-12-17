Бочаров: Война на Кавказе сплотила и объединила азербайджанскую диаспору

Report представляет вниманию читателей статью израильского политолога Юрия Бочарова

Report представляет вашему вниманию статью израильского политолога Юрия Бочарова.

В преддверии Нового года обычно принято подводить его итоги и строить планы на будущее. Год, к сожалению, выдался непростой. Пандемия коронавируса оказалась не просто болезнью века, а трагедией, как в физическом, так и в моральном плане. Пандемия коснулась практически каждого из нас — как тех, кто переболел и выздоровел, так и тех, кто был здоров все это время, но лишился работы.

В результате вынужденных строгих карантинных мер практически весь мир закрылся в границах своих стран, а порой и в пределах городов. Мы все оказались в ловушке обстоятельств и повсеместного карантина. Мы все сидели по домам, общаясь в основном с друзьями и близкими в виртуальном пространстве. Практически умерла вся культурная жизнь, а вместе с ней замерла и общественная. Да и о какой общественной жизни могла идти речь, если многие из нас, лишившись работы, а пророй и здоровья, просто боролись за свое существование. Казалось, ничто не может вывести нас из летаргического сна, в который нас окунула пандемия.

И вдруг как гром средь ясного неба. Война на Кавказе — и не просто очередные столкновения вокруг Нагорного Карабаха, а полноценные боевые действия, куда, так или иначе, были втянуты не только Азербайджан и Армения, но еще и Турция, Россия, Израиль, Иран и многие другие страны мира, что гласно и негласно участвовали в тех событиях. Те 44 дня не просто потрясли весь мир, они разбудили национальные чувства у всех выходцев из Азербайджана, они сплотили и объединили практически всю его диаспору во всех странах мира. В эти дни, кажется, не было ни одной страны в мире, где представители азербайджанской диаспоры, не побоявшись пандемии, вышли на улицы своих городов, демонстрируя поддержку Азербайджану и его героической армии. Социальные сети практически взорвались от такого количества статей, дискуссий и воззваний со стороны всех представителей азербайджанской диаспоры.

Только в Израиле, под эгидой международной ассоциации «АзИз», прошло несколько крупных публичных акций и демонстраций, но были еще и выступления, как совместные, так и индивидуальные, представителей горско-еврейской общины. В то время Израиль как бы оказался в одном окопе с Азербайджаном, который атаковали все армянские и подчиненные им СМИ (да и не только СМИ). На все эти атаки мы давали достойный ответ, публикуя везде, где только можно, правду о тех днях и нашей роли в той войне, нашей солидарности с азербайджанским народом. За этот период членами «АзИз» было подготовлено более 200 материалов, интервью, рассказов и выступлений в поддержку азербайджанского народа и его героической армии.

Израиль был в числе первых государств, собравших и отправивших в Азербайджан посылки для азербайджанских солдат, при этом его представительство в Баку доставляло их прямо к линии фронта, в действующие части. Многие выходцы из республики, как в составе своих общественных организаций, так и лично от себя, оказывали посильную помощь в виде посылок для солдат и материальной помощи в различные азербайджанские фонды в период боевых действий.

Именно патриотизм и любовь к своей, хоть и бывшей, но Родине, объединил практически все общественные диаспоральные организации, которые в «мирное» время, как правило, соперничают с друг с другом. Крупные акции солидарности провели общественные организации «Май вей» в США, «Натаван» в Чехии, координационные советы азербайджанцев в Германии и на Украине и многие другие.

При этом особо стоит отметит объединяющую роль комитета по делам диаспоры Азербайджана во главе с Фуадом Мурадовым, который фактически возглавил всю информационную войну за границей, что вели на полях своих зарубежных СМИ диаспоральные организации. Активная деятельность Фуада и его команды позволила наладить четкие связи между диаспоральными организациями, благодаря чему мы не только узнали своих соотечественников на другом континенте, но и подружились. Хотя Фуад совсем недавно возглавил комитет, зарубежная общественность знает его со времен его работы в парламенте республике, во главе комитета по делам молодежи. Именно привлечение молодежи в общественные организации зарубежья стало одной из основных задач, которую поставил перед собой новый председатель. И, как видно на примере Израиля, наша организация существенно омолодилась. В нее пришли молодые ребята, которые еще вчера и не думали об общественной работе, а сегодня они уже вместе с ветеранами организации выходили на марши протеста и митинги солидарности с азербайджанским народом.

Eще будучи депутатом, Фуад Мурадов не раз бывал у нас в стране, и все эти визиты проходили буквально в форс-мажорном режиме. Фуад практически никогда не терял попусту время, он всегда просил, чтобы его визиты был максимально заполнены нужными для диаспоры и республики встречами — как в кнессете, в СМИ, так и во всех общественных организациях выходцев из Азербайджана. Каждый его визит оставлял хорошие впечатления как у представителей общественности, так и у депутатского корпуса Израиля, что естественно позволяло нам, представителям азербайджанской диаспоры, в дальнейшем более плодотворно работать с этими людьми.

Война на Кавказе, к счастью, закончилась полной победой азербайджанского оружия. И после почти 30-летнего изгнания Азербайджан вернул свои законные земли и начинает строить (а точнее возрождать) на них новую жизнь. На мой взгляд, многие выходцы из Азербайджана, живущие сегодня практически во всех странах мира, готовы принять и посильное участие в восстановлении разоренных Арменией азербайджанских земель. Ведь многие из нас за эти годы накопили не только зарубежный опыт в работе, но и трудились в компаниях и организациях с международным именем и опытом по строительству крупнейших инфраструктурных и жилищных проектов. Было бы неплохо, если бы, в продолжение своих славных дел по объединению диаспоры, комитет под управлением Фуада Мурадова так же возглавил бы движение по привлечению опыта и знаний азербайджанской диаспоры к восстановлению освобождённых земель и строительству новой жизни на них.

Думаю, что выражу мнение многий представителей азербайджанской диаспоры, сказав, что мы желаем, чтоб Новый год прошёл под мирным небом и под знаком восстановления и процветания Азербайджана. А мы ему в этом всегда готовы помочь.