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Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении

Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении Сегодня армянское лобби ведет пропаганду против Азербайджана, но на самом деле такая политика работает против будущего самой Армении
Карабах
14 января 2022 г. 12:08
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении

Армянское лобби ведет пропаганду против Азербайджана, но на самом деле такая политика работает против будущего самой Армении.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен.

“Они больше думают о своих политических интересах, чем о будущем своего народа", - заявил британский парламентарий, отметив, что продолжающиеся провокации Армении на границе с Азербайджаном вызывают разочарование, но, к сожалению, не удивляют.

Так, по его словам, международное сообщество должно проявить единство и рассмотреть вопрос о применении мер в отношении Армении.

Напомним, в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

Боб Блэкмен также отметил важность участия Великобритании в проектах по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

"Участие Великобритании в проектах по разминированию, а также выделение полумиллиона фунтов стерлингов в этом направлении показывают, что отношения между двумя странами действительно многосторонние, надежные и развитые", - заключил Блэкмен.

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