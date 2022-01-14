Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении

Сегодня армянское лобби ведет пропаганду против Азербайджана, но на самом деле такая политика работает против будущего самой Армении

Армянское лобби ведет пропаганду против Азербайджана, но на самом деле такая политика работает против будущего самой Армении.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен.

“Они больше думают о своих политических интересах, чем о будущем своего народа", - заявил британский парламентарий, отметив, что продолжающиеся провокации Армении на границе с Азербайджаном вызывают разочарование, но, к сожалению, не удивляют.

Так, по его словам, международное сообщество должно проявить единство и рассмотреть вопрос о применении мер в отношении Армении.

Напомним, в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

Боб Блэкмен также отметил важность участия Великобритании в проектах по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

"Участие Великобритании в проектах по разминированию, а также выделение полумиллиона фунтов стерлингов в этом направлении показывают, что отношения между двумя странами действительно многосторонние, надежные и развитые", - заключил Блэкмен.