Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении

Армянское лобби ведет пропаганду против Азербайджана, но на самом деле такая политика работает против будущего самой Армении.
Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен.
“Они больше думают о своих политических интересах, чем о будущем своего народа", - заявил британский парламентарий, отметив, что продолжающиеся провокации Армении на границе с Азербайджаном вызывают разочарование, но, к сожалению, не удивляют.
Так, по его словам, международное сообщество должно проявить единство и рассмотреть вопрос о применении мер в отношении Армении.
Напомним, в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.
Боб Блэкмен также отметил важность участия Великобритании в проектах по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.
"Участие Великобритании в проектах по разминированию, а также выделение полумиллиона фунтов стерлингов в этом направлении показывают, что отношения между двумя странами действительно многосторонние, надежные и развитые", - заключил Блэкмен.