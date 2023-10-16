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BNN: Азербайджанский флаг в Ханкенди - новая важная веха в истории Карабахского региона

BNN: Азербайджанский флаг в Ханкенди - новая важная веха в истории Карабахского региона Поднятие государственного флага Азербайджана в Ханкенди знаменует собой важную веху в истории Карабахского региона.
Карабах
16 октября 2023 г. 13:27
BNN: Азербайджанский флаг в Ханкенди - новая важная веха в истории Карабахского региона

Развевающийся в Ханкенди государственный флаг Азербайджана знаменует собой важную веху в истории Карабахского региона.

Как передает Report, об этом говорится в статье BNN Breaking.

"Ханкенди – это сердце Карабаха, международно признанной части Азербайджана. Водружение здесь азербайджанского флага заложило основу для новой главы в истории города", - отмечается в публикации.

"Человек, стоящий за этим символическим актом, - президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его рука на флагштоке - это не просто политический жест, это кульминация победы над армянскими сепаратистскими силами", - считает автор.

В статье также подчеркивается, что путь к сегодняшнему дню был пройден через тяготы войны и дипломатии: "Все это является моментом триумфа, утверждением авторитета и свидетельством несокрушимого духа азербайджанской нации".

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