BNN: Азербайджанский флаг в Ханкенди - новая важная веха в истории Карабахского региона

Поднятие государственного флага Азербайджана в Ханкенди знаменует собой важную веху в истории Карабахского региона.

Развевающийся в Ханкенди государственный флаг Азербайджана знаменует собой важную веху в истории Карабахского региона.

Как передает Report, об этом говорится в статье BNN Breaking.

"Ханкенди – это сердце Карабаха, международно признанной части Азербайджана. Водружение здесь азербайджанского флага заложило основу для новой главы в истории города", - отмечается в публикации.

"Человек, стоящий за этим символическим актом, - президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его рука на флагштоке - это не просто политический жест, это кульминация победы над армянскими сепаратистскими силами", - считает автор.

В статье также подчеркивается, что путь к сегодняшнему дню был пройден через тяготы войны и дипломатии: "Все это является моментом триумфа, утверждением авторитета и свидетельством несокрушимого духа азербайджанской нации".