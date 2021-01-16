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Близкие 22-летнего шехида отметили его день рождения у его могилы

Близкие 22-летнего шехида отметили его день рождения у его могилы Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Зияддина Халилова
Карабах
16 января 2021 г. 21:40
Близкие 22-летнего шехида отметили его день рождения у его могилы

Сегодня день рождения шехида Отечественной войны Зияддина Халилова.

Как передает муганское бюро Report, ему бы исполнилось 22 года.

Члены семьи и близкие шехида встретили день рождения у его могилы.

Ханаев Зияддин Ариз оглу родился 16 января 1999 года в селе Агалыкянд Биласуварского района.

Среднее образование получил в средней школе соседнего села Тязякянд. По окончании средней школы прошел много срочную военную службу. Успешно отслужив, Зияддин начал работать на гражданском судне.

Когда 27 сентября 2020 началась Отечественная война, Зияддин добровольно отправился на фронт. Молодой человек принял активное участие в ряде тяжелых операций и героически погиб в боях за Шушу.

19 ноября тело шехида было доставлено в Билясуварский район и захоронено на кладбище Агаликенд.

Зияддин Ханалиев был награжден Верховным главнокомандующим медалями «За Родину» и «За освобождение Ходжавенда» (посмертно) за проявленную храбрость.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocavəndin 22 yaşlı qəhrəmanının doğum günü məzarı önündə qeyd olundu

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