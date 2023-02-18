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Блинкен: У Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир

Блинкен: У Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир Администрация Соединенных Штатов уверена, что у властей Азербайджана и Армении есть историческая возможность добиться прочного мира.
Карабах
18 февраля 2023 г. 18:40
Блинкен: У Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир

Администрация Соединенных Штатов уверена, что у властей Азербайджана и Армении есть историческая возможность добиться прочного мира.

Как передает Report, об этом заявил в Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами, - подчеркнул глава американской дипломатии. - Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для поддержки этих усилий, будь то напрямую с нашими друзьями, будь то в трехстороннем формате, подобном этому, или с другими международными партнерами". Он не уточнил, о каких именно международных партнерах идет речь.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli sülhə nail olmaq üçün tarixi imkanlara malikdir”

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