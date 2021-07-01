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Бизнесмены совершат деловую поездку в Лачин и Кельбаджар

Бизнесмены совершат деловую поездку в Лачин и Кельбаджар С целью удовлетворения первичных потребительских потребностей жителей на освобожденных территориях будут открыты продовольственные магазины, аптеки, банкоматы и т.д.
Карабах
1 июля 2021 г. 10:46
Бизнесмены совершат деловую поездку в Лачин и Кельбаджар

С целью удовлетворения первичных потребительских потребностей жителей на освобожденных территориях будут открыты продовольственные магазины, аптеки, банкоматы и т.д.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на очередном заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

На заседании был обсужден вопрос об организации с этой целью визита бизнесменов в Кельбаджарский и Лачинский районы в июле, отмечена важность подготовки программы и маршрута поездки, а также обеспечения вопросов безопасности.

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Версия на азербайджанском языке İş adamlarının Laçın və Kəlbəcərə səfəri təşkil olunacaq

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