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Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха

Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха "Мы всегда поддерживаем Азербайджан и рады предложить свою помощь".
Карабах
5 августа 2021 г. 16:48

"Мы всегда поддерживаем Азербайджан и рады предложить свою помощь".

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"У меня была возможность побывать на освобожденных территориях Азербайджана с другими дипломатами. Я также посетил Шушу - культурную столицу Азербайджана. Мы там увидели аналогичную ситуацию, которая существует в провинциях Джамму и Кашмир... Это нас сближает с Азербайджаном. Да, территории Азербайджана сейчас освобождены, но нужно предпринимать шаги для восстановления и дальнейшего развития Карабахского региона", - отметил посол.

Посол добавил, что Пакистан готов внести свой вклад в восстановление и развитие Карабаха, также оказать содействие в разминировании территорий.

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