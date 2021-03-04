Би-би-си снял репортаж об азербайджанце, вернувшемся в Агдам спустя 27 лет

Натиг Аллахъяров: "Хочу только встать на колени и поцеловать родную землю"

Би-би-си подготовил репортаж про возвратившегося в родные края азербайджанца Натига Аллахъярова, сообщает Report.

Аллахъяров родился в деревне Шихбабалы в Агдамском районе. Во время первой войны в регионе Натига Аллахъярова ранили в ногу, и с тех пор он жил в общежитии для вынужденных переселенцев. Почти три десятка лет он мечтал однажды вернуться домой.

"Хочу только увидеть и поцеловать могилы героев, встать на колени и поцеловать родную землю", - сказал Натиг.

"Мои чувства словами не описать. Очень волнуюсь, безмерно рад", - сказал он по дороге в родные края.

На видео Натиг также вспоминает своих друзей и одноклассников и с огорчением заявляет, что многие его школьные друзья, братья погибли. "Дай бог здоровья тем, благодаря кому после 28 лет я смог приехать в эту деревню! Спасибо за этот день!",- добавил он.