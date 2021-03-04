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Би-би-си снял репортаж об азербайджанце, вернувшемся в Агдам спустя 27 лет

Би-би-си снял репортаж об азербайджанце, вернувшемся в Агдам спустя 27 лет Натиг Аллахъяров: "Хочу только встать на колени и поцеловать родную землю"
Карабах
4 марта 2021 г. 12:57
Би-би-си снял репортаж об азербайджанце, вернувшемся в Агдам спустя 27 лет
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Би-би-си подготовил репортаж про возвратившегося в родные края азербайджанца Натига Аллахъярова, сообщает Report.

Аллахъяров родился в деревне Шихбабалы в Агдамском районе. Во время первой войны в регионе Натига Аллахъярова ранили в ногу, и с тех пор он жил в общежитии для вынужденных переселенцев. Почти три десятка лет он мечтал однажды вернуться домой.

"Хочу только увидеть и поцеловать могилы героев, встать на колени и поцеловать родную землю", - сказал Натиг.

"Мои чувства словами не описать. Очень волнуюсь, безмерно рад", - сказал он по дороге в родные края.

На видео Натиг также вспоминает своих друзей и одноклассников и с огорчением заявляет, что многие его школьные друзья, братья погибли. "Дай бог здоровья тем, благодаря кому после 28 лет я смог приехать в эту деревню! Спасибо за этот день!",- добавил он.

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Версия на английском языке Видео BBC makes interview with Azerbaijani who returned to Aghdam after 27 years
Версия на азербайджанском языке ВидеоBBC 27 ildən sonra Ağdama qayıdan azərbaycanlı haqqında reportaj hazırlayıb

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