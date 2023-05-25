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Эпплтон: Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования

Эпплтон: Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования.
Карабах
25 мая 2023 г. 13:45
Эпплтон: Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования

Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявил начальник управления по противодействию взрывчатым веществам министерства обороны Великобритании Берт Эпплтон на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Мы успешно проводим наши тренинги. Мы продолжим наше сотрудничество в области разминирования, пригласим специалистов в Великобританию”, - добавил Берт Эпплтон.

По его словам, они также поддерживают привлечение женщин-саперов к процессу разминирования.

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