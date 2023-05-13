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Бенгт Хилдебранд: Печально видеть практически полностью разрушенным Музей хлеба в Агдаме

Бенгт Хилдебранд: Печально видеть практически полностью разрушенным Музей хлеба в Агдаме Печально, что Музей хлеба в Агдаме находится в полуразрушенном состоянии.
Карабах
13 мая 2023 г. 17:11
Бенгт Хилдебранд: Печально видеть практически полностью разрушенным Музей хлеба в Агдаме

Печально видеть практически полностью разрушенный Музей хлеба в Агдаме, от которого осталась лишь часть фасада и фрагмент мозаики.

Как передает Report, об этом заявил путешественник из Швеции Бенгт Хилдебранд (Bengt Hildebrand), член правления "Клуба 100", который возглавляет группу путешественников, находящихся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

"Такие территории, как Карабах, не очень доступны для посещения, мы рады, что побывали тут. Природа на освобожденных территориях очень красивая и живописная, местами горы Карабаха напоминает мне Швецию”, - сказал он.

По его словам, помимо природы, его сильно впечатлил разрушенный Музей Хлеба в Агдаме: "Я думаю в прошлом это было очень красивое здание, грустно, что теперь оно в таком состоянии".

Путешественник отметил, что интересным, в то же время довольно пугающим, опытом для него также стала демонстрация подрыва мины саперами.

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.

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Версия на английском языке Bengt Hildebrand: Sad to see Bread Museum in Aghdam almost completely destroyed

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