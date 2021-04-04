BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах? "

BBC News Україна опубликовала статью на тему применения ракетных комплексов "Искандер" во время войны в Карабахе

BBC News Україна опубликовала статью на тему применения ракетных комплексов "Искандер" во время войны в Карабахе.

Report представляет вам данную статью:

"Азербайджан заявляет, что обнаружил в Карабахе обломки российских ракет "Искандер".

В Москве настаивают, что в недавней войне это оружие не использовались.



Две ракеты в Шуше

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу продемонстрировало в Баку обломки двух ракет. Утверждается, что это фрагменты ракет "Искандер", обнаруженные в городе Шуша 15 марта во время разминирования.

Город Шуша - важнейший стратегический пункт, после потери которого Ереван согласился на предложенный план прекращения огня.

Представитель ANAMA показал фотографии обломков ракет. По его словам, сейчас специалисты уточняют их модификацию.

"Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета" Искандер-М", - заявил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов.

По его словам, в ходе проверки опознавательного номера ракеты (9М723) установили, что обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер".

Начальник главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян отказался комментировать эти сообщения: "Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению".

А представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Баку, вновь заявил, что ракетные комплексы "Искандер" в карабахском конфликте не применялись.

"Насколько я понимаю, это новая информация", - сказал он журналистам.

Азербайджанские медиа также обращают внимание, что, судя по маркировке, выпущенные ракеты не являлись экспортным вариантом - то есть они предназначались для использования российскими военными.

В то же время Идрис Исмайлов сообщил, что точные модели ракет еще уточняются.

Песков же в ответ напомнил журналистам о ситуации с "Искандерами": "Вы помните историю с " Искандер", что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено".

Речь идет о скандале, который обострил политический кризис Армении и привел к объявлению досрочных выборов.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил тогда, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались только на 10%". Так он отреагировал на слова бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.

Администрация Пашиняна впоследствии назвала его утверждение ошибочным, объяснив его тем, что премьера неправильно проинформировали.

Сейчас у Дмитрия Пескова также спросили, имеет ли Кремль представление, откуда могла появиться ракета "Искандера", обломки которой сейчас обнаружили.

"Нет, мы не располагаем информацией", - сказал представитель Кремля.

Минобороны России еще в феврале заявляло, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не использовался.

"По имеющимся у нас объективными и достоверными данными, подтвержденными в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - говорилось в заявлении российского министерства.

Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении, заявляли в феврале российские военные. Сообщалось, что Армения получила от России экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Украинский обозреватель Роман Бочкала, не так давно бывший в Нагорном Карабахе, написал, что обнаруженные ракеты могут вызвать "громкий скандал", ведь пуск ракет по Шуши "похож на дело рук России".

Корреспондент BBC News Григор Атанесян:

"Новые данные, представленные Азербайджанским агентством по разминированию территорий, противоречат заявлениям Минобороны России, которое опровергло сам факт использования" Искандеров "Арменией».

Но заявления Баку - не первое и не единственное свидетельство использования этих комплексов Арменией.

Косвенные следы их применения появились в последние дни войны.



9 ноября, за несколько часов до подписания лидерами Азербайджана, Армении и России соглашения о прекращении огня, в соцсетях появилось видео, которое показывает армянских солдат на фоне пусковой установки, с которой с разницей в 41 секунду вылетают две ракеты.

Местные журналисты подчеркивают, что "Искандер-Э" (экспортный вариант "Искандеров") Является единственной системой в арсенале Армении, способной выпускать ракеты с такой частотой.

Кроме того, еще в ноябре источник BBC News в правительстве Армении рассказывал об использовании "Искандеров" в последние дни войны. О применении этих оперативно-тактических ракет говорил и генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян, не предоставляя доказательств.

Эта тема оставалась в зоне интересов военных экспертов к концу февраля - пока Никол Пашинян не заявил, что «использованные во время войны ракеты российских комплексов "Искандер" "взрывались или взрывались на 10%".

Эти слова вызвали гнев в Москве. Вскоре в Министерстве обороны России заявили, что ""Искандеры" в Карабахе не применялись, а Пашиняна ввели в заблуждение".